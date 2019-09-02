Два новых пассажирских железнодорожных маршрута организуют в Петербурге к 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) намерена организовать два новых пассажирских железнодорожных маршрута в Санкт-Петербурге к 2030 году для повышения транспортной доступности Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД), сообщил в понедельник на совещании городского правительства заместитель генерального директора - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов РЖД Олег Тони.

"В части пассажирской инфраструктуры определены два новых транспортных маршрута: от железнодорожной станции Белоостров Выборгского направления ОЖД вдоль северного побережья Финского залива с пересечением Московского, Балтийского и Витебского направлений Санкт-Петербургского железнодорожного узла, а также строительство новой железнодорожной линии через аэропорт Пулково с выходом на Балтийское направление ОЖД и продление маршрута до железнодорожной станции Ораниенбаум. <...> Второй маршрут - от железнодорожной станции Токсово Приозерского направления ОЖД с пересечением Московского, Витебского и Балтийского направлений и последующим выходом на Сосновоборское направление ОЖД также до станции Ораниенбаум. [Реализация планируется] в перспективе 2030 года", - сказал он.

По его оценке, будущие маршруты позволят повысить транспортную доступность аэропорта Пулково, Сестрорецкого направления ОЖД и многофункционального комплекса "Лахта центр", а также в перспективе объединить пять существующих линий метрополитена и создать полукольцевое внутригородское движение поездов для доступа в густонаселенные районы города и Ленинградской области.