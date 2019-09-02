"Единым" билетом в Крым за лето воспользовались более 300 тыс. пассажиров

ТАСС, 2 сентября. Более 300 тыс. человек летом путешествовали в Крым и обратно по "единому" билету, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"С 1 июня по 31 августа 2019 года по "единому" билету в Крым и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта перевезено 301268 пассажиров", - сообщили в министерстве.

При этом уточняется, что путешествие в Крым совершили около 160,4 тыс. человек, а из Крыма - чуть больше 140,8 тыс. Через международный аэропорт Анапы по "единому" билету было перевезено 1713 человек.

По данным Минтранса, "единые" билеты больше всего востребованы в августе: в этом месяце ей воспользовались почти 130,7 тыс. человек, тогда как в июле - 115,7 тыс., а в июне - 54,86 тыс.

"Единый" билет - мультимодальный вид перевозки с использованием нескольких видов транспорта: воздушного, железнодорожного, морского и автомобильного. По нему можно попасть в семь городов Крыма с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой на автобусы в Краснодаре и Анапе. Перевозки по единому билету в Крым и обратно завершатся 30 сентября.

Кроме того, по единому проездному осуществляются перевозки в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.