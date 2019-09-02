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ВЭФ-2019

Проект туристического кластера на полюсе холода в Якутии презентуют на ВЭФ

На реализацию проекта потребуется девять лет, будут привлечены государственные и частные инвестиции

ЯКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Проект туристического кластера на полюсе холода в Оймяконском районе Якутии презентуют на V Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании Knight Frank, которая в составе консорциума выиграла международный конкурс на разработку концепции проекта.

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Конкурс организован при поддержке правительства Якутии. Его участниками стало 48 команд из восьми стран.

"Международная консалтинговая компания Knight Frank в составе консорциума, в который также вошли "Архитектурное бюро Асадова", "ЛСТК-проект" и RussiaDiscovery, объявлена победителем открытого всероссийского конкурса с международным участием по разработке концепции туристского кластера села Оймякон в Республике Саха (Якутия). Проект будет презентован на V юбилейном Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября 2019 года", - сказано в сообщении.

Оймякон известен как один из полюсов холода и входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Реализация проекта туристического кластера займет девять лет - с 2019 года по 2028 год с привлечением как государственных, так и частных инвестиций.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияЯкутияВЭФ-2019
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