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Reuters: ОПЕК в августе впервые с начала года увеличила добычу нефти

В августе страны ОПЕК добывали 29,61 млн баррелей нефти в сутки, отмечает агентство

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совокупная добыча нефти странами ОПЕК в августе впервые в этом году показала рост на фоне увеличения производства в Нигерии и Ираке, свидетельствуют подсчеты агентства Reuters.

В августе страны ОПЕК добывали 29,61 млн баррелей нефти в сутки, что на 80 тыс. баррелей больше, чем в июле (самый низкий показатель с 2014 года).

По данным агентства, в августе Нигерия нарастила добычу на 80 тыс. баррелей в сутки, а Ирак, второй по объему производитель в ОПЕК после Саудовской Аравии, - на 60 тыс. баррелей. В то же время Саудовская Аравия продолжает перевыполнять свою квоту по сокращению добычи. Так, в августе ее суточная добыча находилась на отметке 9,63 млн баррелей, тогда как по условиям сделки ОПЕК+ уровень добычи королевства должен составлять не более 10,3 млн баррелей.

В августе страны ОПЕК перевыполнили сделку о сокращении добычи нефти на 36%, тогда как в июле - на 59%, отмечает Reuters.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что позиции российской нефти на мировом рынке могут оказаться под угрозой, так как договоренностей придерживаются только Россия и Саудовская Аравия.

"Данные Reuters свидетельствуют о том, что сделка ОПЕК+ работает не одинаково эффективно для разных участников соглашения. По сути, договоренностей о сокращении добычи придерживаются только Россия и Саудовская Аравия. Учитывая внутристрановые негативные факторы (необходимость дополнительного сокращения добычи из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Транснефти"), позиции российской нефти на мировом рынке могут оказаться под угрозой", - отметил Суверов.

Соглашение ОПЕК+ действует до апреля 2020 года. В рамках этой сделки Россия сокращает добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, когда она составляла 11,421 млн баррелей. Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

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