Торговый конфликт продолжает держать российский рынок в напряжении

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские индексы и курс рубля заканчивают торги в понедельник на позитивной ноте. Однако эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что оптимистичная позиция российского рынка на фоне негативной обстановки связана с выходным днем в США.

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 1,2%- до 2773,01 пункта, индекс РТС увеличился на 1,23%, до 1309,22 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:03 мск сохранил значение прошлых торгов на уровне 66,79 рубля, курс евро снизился на 0,11%, до 73,27 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,83% - до $58,39 за баррель.

В воскресенье 1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Как заявил президент США Дональд Трамп, такое решение было принято в связи с тем, что Пекин не выполнил обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ на эти меры аналогичные шаги принял и Китай, введя первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд.

Как ранее сообщил Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР, вторая часть дополнительных пошлин в 5% на импорт из США будет введена 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Рынок в понедельник

"Сегодня рубль и российские акции растут во многом из-за выходного дня в США, на фоне неактивных иностранцев российские инвесторы занимают более оптимистичную позицию, тем более что PMI (индекс деловой активности - прим. ТАСС) в Китае неожиданно оказался лучше ожиданий", - считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Эксперты пояснили, что во многом введение Трампом пошлин на китайские товары было ожидаемым, но были и надежды на то, что решение будет изменено в последний момент. Тем не менее, дальнейшая эскалация конфликта может негативно отразиться на динамике биржевых индексов и сырьевых валют, подчеркивают они.

"На прошлой неделе представители китайского Министерства торговли и МИДа заявили о желании продолжить торговые переговоры при условии отмены повышения пошлин с 1 сентября. Пока Трамп молчит, и если его молчание затянется до открытия торгов во вторник, то можно ожидать негативную реакцию инвесторов. Сейчас же мировые рынки ведут себя спокойно, даже растут на ожиданиях стимулирования экономики центробанками", - пояснил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Эксперты Промсвязьбанка в свою очередь опасаются, что введение новых пошлин демонстрирует, насколько далека вероятность разрешения спора между США и Китаем.

"Основная реакция рынка состоялась еще в середине прошлого месяца, когда данная группа ограничений была только анонсирована. С одной стороны, объем товаров, попадающих под новые пошлины, сравнительно невысок, чтобы оказывать значительное влияние на экономику двух стран, однако в то же время можно воспринимать текущую ситуацию как подтверждение того, насколько далеки стороны от достижения компромисса", - пояснил главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский.

В ИК "Фридом Финанс" в свою очередь отметили, что, несмотря на потери, которые несет рынок на фоне конфликта, у пошлин есть сторонники.

"Дефицит федерального бюджета США составляет почти $1,18 трлн, поэтому государство активно ищет источники его сокращения, в том числе и за счет повышения пошлин. Так как экономика Китая растет почти втрое быстрее американской, у пошлин есть сторонники", - пояснил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Тем не менее он придерживается мнения, что соглашение с Китаем, скорее всего, будет подписано до 15 декабря.

Прогноз по рынку

Эксперты сходятся во мнении, что эскалация торгового конфликта, и, в частности, подвешенный вопрос об очередном раунде торговых переговоров между США и Китаем - один из важных факторов динамики российского рынка в сентябре. Тем не менее, политика ведущих Центробанков в ближайшей перспективе будет также определять настроения инвесторов.

В "БКС Премьер" полагают, что поддержать российскую валюту может вероятное снижение ставки ФРС. Касательно прогноза компании по основным показателям до конца этой недели, то там ожидают доллар в коридоре 65,7-67 рублей, индекс Мосбиржи - в диапазоне 2700-2800 пунктов.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов добавил, что снижение ключевой ставки российским ЦБ может также стать негативом для рубля, помимо этого давление на российскую валюту оказывает и рост доллара к основным валютам, считает он. По прогнозам QBF, к концу недели рубль потеряет 1-2%, доллар выйдет на уровень 67,5 рубля. На российском рынке акций, в случае распродаж на мировых биржах, снижение составит не более 2%.

В ПСБ в ближайшую неделю ожидают продолжения консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 66-67 рублей, а также индекса Мосбиржи вблизи отметки в 2750 пунктов. В банке также следят за конфликтом между США и Китаем, и полагают, что его течение будет определять интерес к риску на глобальных рынках на горизонте ближайших дней.

В ИК "Фридом Финанс" ожидают, что завтра рынки сохранят разнонаправленную динамику. Возможно снижение в США в пределах 0,5%. Ориентир компании по индексу Мосбиржи - 2750-2800 пунктов, по курсу доллара - 66,50-67 рублей.

В ИК "ВЕЛЕС Капитал" в свою очередь также отмечают, что в ближайшее время важнейшими факторами динамики фондовых индексов выступят сентябрьские заседания глав центральных банков, итоги которых зададут тон настроений инвесторов. Директор аналитического департамента компании Иван Манаенко добавил, что между тем в условиях неопределенности торговой войны негативное влияние данной ситуации все больше закладывается в цены активов.

"Рост тарифов в дальнейшем приведет к переоценке прогнозов прибылей компаний, что в среднесрочной перспективе продолжит оказывать давление на котировки фондовых индексов. Рынки останутся волатильными, а без решения озвученной проблемы и вовсе могут показать сильное снижение, то же самое можно и сказать о рубле", - пояснил он, добавив, что в ближайшую неделю ожидает диапазон рубля к доллару на уровне 65,5-67 рублей.