Банки начали продажу народных ОФЗ нового формата

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и "Почта банк" запустили торги народными ОФЗ нового формата. Об этом сообщили в пресс-службах банков.

Объем четвертого выпуска ОФЗ-н под регистрационным номером 53004RMFS составит 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации равняется 1 тыс. рублей. Выпуск размещается по открытой подписке. Сроки размещения ценных бумаг - со 2 сентября 2019 года по 25 февраля 2020 года, срок погашения облигаций - 31 августа 2022 года. Ставка по первому купону составит 6,5% годовых, по второму - 7%, по третьему - 7,05%, по четвертому - 7,1%, по пятому - 7,25%, по шестому - 7,35% годовых, говорится в сообщениях банков.

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что со 2 сентября Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата. Выпуски "Народных облигаций" будут проводиться один за одним, чтобы эти ценные бумаги всегда были доступны для покупки. В отличие от ранее размещенных выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам. Эти расходы будет нести сам эмитент - Минфин России. Также минимальная сумма покупки новых облигаций была снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. ОФЗ-н нового формата предлагаются гражданам через отделения банков-агентов, среди которых - Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк и "Почта банк". Кроме того, граждане теперь обладают правом использовать ОФЗ-н в качестве залога в указанных банках.