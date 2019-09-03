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Санкции США в отношении "Русала"

Дерипаска выступил против отклонения его иска к Минфину США

Российский бизнесмен, в частности, просил суд Вашингтона предписать ведомству отменить введенные в отношении него санкции, так как они базируются на ложных основаниях и домыслах
Олег Дерипаска EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
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Олег Дерипаска
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил против просьбы Министерства финансов США к федеральному суду столичного округа Колумбия отклонить иск к ведомству и его главе Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.

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Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный в понедельник в электронной базе данных судебной системы США. Копия ответа на ходатайство министерства имеется в распоряжении ТАСС.

Дерипаска, в частности, просил суд Вашингтона предписать ведомству отменить введенные в отношении него санкции, так как они базируются на ложных основаниях и домыслах. 2 августа сторона защиты призвала отклонить иск истца.

"Суду следует отклонить ходатайство ответчика об отказе рассматривать дело или об упрощенном судопроизводстве и удовлетворить иск Дерипаски об упрощенном делопроизводстве и вынести решение в пользу всех его требований", - говорится в документе стороны истца.

 

Теги
СШАДерипаска, Олег ВладимировичСанкции США в отношении "Русала"
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