Гендиректор ТАСС: развитие технологий повысило роль СМИ с проверенной информацией

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Развитие технологий, которое привело к появлению большого числа фейковых новостей, только повысило роль СМИ, сообщающих своей аудитории проверенную информацию. Такое мнение высказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов во время V форума СМИ России и Китая, который проходит во вторник в нулевой день Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Развитие технологий не только не уменьшило значение СМИ для общества, оно увеличило их роль, потому что свободный доступ каждого к распространению информации породил современный бич - фейковые новости, о которых много говорят и на наших встречах. Возможные масштабы последствий от их распространения обсуждаются во всем мире и на всех уровнях, и мнение у всех едино: только СМИ в их классическом понимании могут выполнять роль института, который может верифицировать информацию и сообщать аудитории. Поэтому для нас важно быть на острие технологического развития, иначе аудитория нас просто не услышит", - сказал Михайлов.

Он напомнил, что современные технологии, в частности распространение смартфонов, привели к тому, что пользователи сами стали производителями контента. Более того, в некоторых случаях именно с ними информационные агентства ведут борьбу за скорость.

"Фактически у каждого человека сейчас в кармане фотоаппарат, видеокамера и диктофон, а также мгновенный доступ к распространению информации через социальные сети. Это заставляет нас развиваться быстрее и принять стратегическое решение: в поиске ответа на вопрос, кто же СМИ и пользователи друг другу - конкуренты или друзья, - мы выбираем второй вариант. Лояльная пользовательская аудитория - это фактически сеть стрингеров в любом уголке земного шара, а задача традиционных медиа тут уже в том, чтобы найти способ коммуникации и стимулирования интереса пользователей работать на СМИ, наладить весь процесс верификации информации", - добавил гендиректор ТАСС.

Михайлов отметил, что в сложившейся ситуации СМИ необходимо больше инвестировать в технологии, выстраивать производство современного контента, учиться работать с соцсетями.

"Сама новость или мнение уже не являются ценностью, если они не упакованы для соответствующей платформы, где с ними столкнется пользователь. Мы оказываемся перед необходимостью нанимать людей с новыми компетенциями и менять бизнес-процессы, когда внутри редакции уже работают дизайнеры, монтажеры, программисты, специалисты по маркетингу", - сказал он.

Гендиректор ТАСС признал, что традиционным СМИ, особенно крупным изданиям с историей, предстоит длительный и непростой процесс. "Мы вынуждены меняться очень быстро и даже стараться предугадать, какое технологическое решение будет востребовано в ближайшее время, чтобы вовремя начать это направление внутри своей редакции. Так, несколько лет назад технологии виртуальной реальности казались нам применимыми в индустрии развлечений, сейчас мы учимся этим технологиям, чтобы применять у себя. Автоматизация производства новостей еще недавно казалась фантастикой, но уже сейчас у нас часть контента - например, изменения котировок, результаты спортивных матчей - пишут алгоритмы", - отметил он.

Сотрудничество СМИ России и Китая

В V форуме СМИ России и Китая участвуют представители ведущих изданий, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран. Участники форума обсуждают вопросы взаимодействия СМИ, в том числе сотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа.

Выступая на открытии форума, Михайлов подчеркнул, что "ТАСС и ведущие китайские СМИ как никогда ранее в нашей общей истории идут рука об руку, вместе ищут новые пути развития наших медиа, осваивают новые технологии и просто дружат". Он также напомнил о совместных проектах, реализованных в 2019 году совместно с агентством "Синьхуа", газетами "Жэньминь жибао", "Гуанмин жибао", "Чайна дэйли", Международным радио Китая и другими СМИ этой страны - это конференции, интервью, выставки и форумы.

Пятый ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.