Организаторы ВЭФ ожидают участие более 8 тыс. человек в работе юбилейного форума

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. человек примут участие в работе V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил замдиректора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов на открытии конференции "Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР".

"Сегодня у нас так называемый стартовый день. Будет шесть крупных мероприятий, в частности по линии отношений России и Китая, несколько конференций странового и общеполитического плана. В общей сложности в форуме сегодня поучаствуют около тысячи человек. С завтрашнего дня число участников возрастет в восемь раз - [ожидается участие] 8234 человек", - сказал Павлов.

Он отметил, что популярность Восточного экономического форума и Владивостока за пять лет заметно выросла. "В прошлом году в форуме приняли участие порядка 7 тыс. человек, в позапрошлом - около 6,2 тыс. человек. В первый год участниками форума стали около 2,5 тыс. человек", - сказал директор форума, отметив, что растет участие и роль научных и образовательных организаций при проведении форума.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.