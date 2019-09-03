"Роснефть" выступила против смешения грязной и качественной нефти

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" выступила категорически против смешивания загрязненной нефти с качественным сырьем, это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки, говорится в заявлении "Роснефти", распространенном во вторник.

Компания обратила внимание, что в начале августа "Транснефть" на совещаниях в Минэнерго уведомила о намерении поставлять на НПЗ Центрального региона и в порт Приморск нефть с содержанием хлорорганики до 6 ppm (parts per million - частей на миллион, то есть 1% = 10 000 ppm). "В свою очередь мы имеем признание того, что будет продолжено смешивание загрязненной нефти с качественным сырьем, сдаваемым в систему грузоотправителями (так называемое компаундирование). "Роснефть" категорически возражает против такого метода решения проблемы, поскольку это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки", - говорится в сообщении компании.

В "Роснефти" добавили, что с мая 2019 года на нефтеперерабатывающих заводах компании организован дополнительный мониторинг качества нефти, который предусматривает ежесуточное определение уровня хлорорганики. Кроме того, компания сообщает, что с июня за счет собственных средств привлекла международных страховых инспекторов-оценщиков (сюрвейеров), осуществляющих прозрачный независимый контроль качества нефти.

Предложения Герхарда Шредера

Председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер в письме к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву предложил повсеместно в России внедрить практику привлечения независимых инспекторов для контроля качества нефти. Также, по данным газеты "Ведомости", Шредер предложил ужесточить требования к содержанию хлоорганических соединений в нефти до уровня 1 ppm вместо текущих 6 ppm и усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до их закрытия, если они сдают нефть несоответствующего качества. С такими идеями Шредер выступил в ответ на предложение "Транснефти" передать ей в оперативное управление более 150 пунктов сдачи сырья, в том числе, принадлежащие нефтяным компаниям.

"Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова сообщали, что Медведев поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку выслушать все аргументы "Роснефти" и "Транснефти", "сформулировать позицию и представить на рассмотрение председателю правительства".

30 августа официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что компания ознакомилась с предложениями Шредера и "Транснефть" готова привлечь сюрвейеров для контроля качества нефти при условии, что расходы будут оплачивать сами нефтяники. При этом, по утверждению советника главы "Транснефти", в 2018-2019 годах в сырье, сдаваемом компаниями группы "Роснефть", уровень хлорорганических соединений доходил до 8 ppm при действовавшей тогда норме до 10 ppm. Демин также поддержал идею создания банка качества российской нефти и отметил, что "Транснефть" могла бы представлять этому банку данные диспетчеризации. И тогда на добровольной основе нефтяные компании могли бы платить или получать друг у друга премии за поставку более качественной нефти в систему.

"Бессодержательные комментарии"

В "Роснефти" в свою очередь отметили, что комментарии официального представителя "Транснефти" Демина в отношении компании являются бессодержательными, не соответствуют действительности и никак не объясняют появление 5 млн т суррогата в системе трубопроводов. "Высокое качество нефти, сдаваемой "Роснефтью" в систему магистральных трубопроводов, подтверждается актами приема-сдачи сырья, подписанными, в том числе, и представителями самой "Транснефти". Производители оборудования, которым располагают российские и европейские НПЗ, исключают возможность переработки нефти, содержащей хлорорганики больше 1 ppm, по причине коррозии и выхода оборудования из строя", - говорится в заявлении.

Отмечается, что смешение сырья разных производителей нефти осуществляется "Транснефтью" единолично, а в связи с тем, что в системе нефтепроводов отсутствует банк качества, грузоотправители на выходе из трубы получают смесь, которая может не соответствовать качеству, которое конкретный грузоотправитель изначально сдал в систему. "При этом грузоотправители в процессе смешения никак не участвуют и не могут влиять на качество конечной смеси, а из рассуждений Демина прямо следует лишь то, что на сегодняшний момент распределением "премии за качество" произвольно распоряжается сама "Транснефть", - отмечается в заявлении "Роснефти".

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес Шредера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев сотрудника компании, а также на конструктивную совместную работу, направленную на решение реальной проблемы и восстановление имиджа России как надежного поставщика энергоресурсов.