К 2037 году линейное телевидение в России может потерять смысл

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Линейное телевидение - телевизионное вещание в режиме реального времени - в России может потерять смысл к 2037 году, сообщил во вторник президент Союза профессионалов, содействующих развитию медиакоммуникационной отрасли, "Медиа-коммуникационный союз" Михаил Демин на секции "Будущее телевидения: эфир, онлайн, Smart-TV, обмен контентом" на пленарном заседании V форума СМИ России и Китая, который проходит на полях Восточного экономического форума.

"Многие представители в том числе крупных отечественных российских медиакомпаний говорят о том, что к 2037 году, возможно, линейное вещание вообще потеряет смысл. То есть вся основная ключевая аудитория перейдет к новым моделям медиапотребления", - сказал Демин.

Также он уточнил, что в России основу медиапотребления составляет аудитория 1963-1983 годов рождения. Это те люди, которые были рождены в "аналоговую эпоху", пережили сначала появление факсимильной связи, затем - первых настольных компьютеров, и сейчас, оставаясь верными потребителями обычного линейного телевидения, уже активно осваивают новые способы медиапотребления, уходят в цифровые медиаплатформы. По словам Демина, противостоят этой группе еще два поколения, первое - люди 1983-2003 годов рождения, у которых практически всю жизнь был смартфон, они привыкли пользоваться соцсетями, поисковиками, крупнейшими поставщиками сервиса электронной почты, но линейное телевидение почти не смотрят, и второе - люди с 2003 года рождения, которые используют самые новые технологии медиапотребления, однако линейное телевидение не смотрят совсем.

По словам Демина, согласно прогнозу, в 2022 году в России количество представителей поколения, которое смотрит линейное телевидение, сравняется с числом представителей поколений, которые не смотрят его почти или совсем. Поэтому, скорее всего, с данного периода линейное медиапотребление начнет драматически сокращаться, уверен Демин. "Конечно, ко всем этим прогнозам мы относимся с некой долей юмора, потому что никто толком не знает, что произойдет. Но тем не менее это некий консенсус, к которому отрасль пришла в процессе неких круглых столов, обсуждений и так далее", - отметил Демин.

V Форум СМИ России и Китая проходит во Владивостоке во вторник на полях ВЭФ. Российскую делегацию на форуме возглавил заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, китайскую - заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь.

Участники форума обсуждают вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа.

О форуме

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.