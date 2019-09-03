{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курс доллара вырос до 66,90 рубля

Курс евро опустился до отметки 73,12 рубля

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,90 рубля.

Курс евро опустился на 14 копеек, до отметки 73,12 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,14% и составил 2769,17 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,29%, до отметки в 1305,37 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Теги
Россия
Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении Антипинского НПЗ
Читать полностью