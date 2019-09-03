Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" ускорили рост до 21%, "префы" - до 12%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в ходе торгов на Московской бирже во вторник продолжили ралли, начатое в понедельник, и выросли на 21% на 11:56 мск, свидетельствуют данные торговой площадки. Это произошло, считают эксперты, на новостях о создании "Сургутнефтегазом" компании для вложений в рынок ценных бумаг.

Так, цена акций в ходе торгов достигала 37,30 рубля. Привилегированные акции поднялись на 12,8% в цене - до 38,13 рубля.

Таким образом, акции компании подорожали максимальными темпами с ноября 2008 года. Так, 24 ноября 2008 года цена бумаг "Сургутнефтегаза" за один торговый день подскочила на 28,8%, до 18,1 рубля за одну акцию. Префы компании последний раз росли такими темпами в апреле 2003 года.

"Сургутнефтегаз" 28 августа зарегистрировал компанию ООО "Рион", которая, по данным системы СПАРК, будет заниматься деятельностью по управлению ценными бумагами и вложениями на фондовом рынке. Ликвидные активы "Сургутнефтегаза", так называемая кубышка, на конец первого полугодия 2019 года составили 2,955 трлн рублей. При этом капитализация компании на Московской бирже на 3 сентября достигала 1,6 трлн рублей.