Крым договорился о регулярных поставках цитрусовых из Сирии с осени

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Регулярные поставки цитрусовых из Сирии в Крым по договоренности с ближневосточной стороной начнутся осенью, после старта сезона сбора урожая. Об этом сообщил во вторник журналистам министр промышленной политики региона Андрей Васюта.

Первые поставки апельсинов и черешни из Сирии в Крым уже состоялись, но для постоянного импорта нужно наладить стабильную систему перевозок, сообщил ранее зампредседателя совета министров региона - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, планировалось поставлять в российских регион апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, помело, орехи и ранние овощи.

"Мы договорились о том, что, во-первых, цитрусовые [начнут поставлять] с начала сезона. А вы знаете, что с 1 октября меняется ввозной НДС на цитрусовые. Он будет 10% вместо 20%. С этого момента логично поставлять сюда. И такие договоренности у нас с арабской стороной достигнуты", - сказал Васюта.

Он добавил, что Крымский завод по производству стрелочных переводов примет участие в тендерах на восстановление сети железных дорог Сирии. "[Завод] будет участвовать в тендере [на восстановление сети железных дорог]. Тендер - в течение двух месяцев", - сказал Васюта, отметив, что у предприятия хорошая перспектива выиграть эти госторги в Сирии. Крымско-сирийский торговый дом сотрудничества, отметил Васюта, также будет принимать участие в тендерах по поставкам зерна и нефтепродуктов.

Глава совета крымской Торгово-промышленной палаты Владимир Клименко ранее сообщил, что власти Крыма заключили на 61-й международной выставке в Дамаске, которая проходит с 28 августа по 6 сентября, контракты с сирийскими компаниями на $250 млн, оплата будет производиться в национальных валютах. Стороны также заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Оно предусматривает поставки в Сирию рельсов и железнодорожных стрелок из России.

​​​​​​По данным Министерства промышленной политики региона, ранее основу экспорта из Крыма в Сирию составляла гречиха - более $196 тыс. Импорт цитрусовых из Сирии на полуостров достиг $14 тыс. В 2018 году торговля с Сирией не велась, а в 2017 году в Крым из Сирии импортировали бумагу и полиграфическую продукцию на более чем $35 тыс. Объем внешней торговли Крыма с Сирией в январе-июне 2019 года составил $210,6 тыс.

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