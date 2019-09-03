В Саратовской области погибло более 200 тыс. га посевов из-за погодных условий

САРАТОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Производители сельскохозяйственных товаров в Саратовской области зафиксировали гибель посевов озимых и яровых культур на площади более 200 тыс. га, причиной названы погодные условия, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

"В результате опасных агрометеорологических явлений, повлиявших на рост, развитие и формирование урожая, гибель озимых и яровых сельскохозяйственных культур составила 205,6 тыс. га, однако уборка продолжается, на сегодня собрано около 2 млн тонн зерна", - сообщили в министерстве.

Там уточнили, что с осени прошлого года, с момента сева озимых, наблюдался дефицит влаги - почвенная и атмосферная засуха. Затем в регионе была очень снежная зима, при таких условиях озимые всходы, находясь в теплой талой земле и прикрытые сверху слоем снега, от недостатка воздуха начинают задыхаться и умирать, то есть происходит так называемое выпаривание озимых. Весной и летом, в период созревания яровых, в области вновь не хватало влаги. В связи с гибелью урожая в нескольких районах с весны вводился режим ЧС.

По данным министерства, всего гибель урожая зафиксировали более 200 производителей сельскохозяйственных товаров в 22 районах области. Сейчас оценивается ущерб, чтобы производители могли получить компенсацию.

В прошлом году из-за жаркой погоды и засухи погибло более 120 тыс. га посевов, тогда пострадали 188 хозяйств в 11 муниципальных районах области.

Хранение и переработка зерна

В 2018 году в Саратовской области собрано около 4 млн тонн зерна, а в 2017 году аграриям удалось собрать рекордный урожай - более 6 млн тонн зерна, однако тогда появились некоторые сложности с его переработкой и хранением.

Как рассказала ТАСС заминистра Минсельхоза региона Светлана Ундрова, в этом году планируется собрать порядка 3 млн тонн зерна. Она сообщила, что в области услуги по хранению зерновых и масличных культур оказывают 52 элеватора и хлебоприемных предприятия, имеющих 3,2 млн тонн емкостей единовременного хранения. "Также собранный урожай размещается в собственных зернохранилищах товаропроизводителей, емкость которых увеличилась в текущем году на 140 тыс. тонн и составляет 3,8 млн тонн. Общая емкость по хранению элеваторного и складского типа в области с учетом собственных зернохранилищ сельхозтоваропроизводителей составляет 7 млн тонн", - пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что потребность региона составляет около 1,5 млн тонн зерна, а значит, область также сможет экспортировать излишки зерна, несмотря на гибель части посевов. В этом году планируются поставки в Иран, Турцию, Азербайджан и несколько других стран.