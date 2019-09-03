"Сургутнефтегаз" за день подорожал на 10%. Эксперты назвали ралли акций необоснованным

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Акции "Сургутнефтегаза" второй день подряд продолжают бурный рост. В среду рост цены обыкновенных акций компании достигал 21%, до 37,30 рубля, привилегированные акции поднялись на 12,8% в цене - до 38,13 рубля. Тем не менее эксперты, опрошенные ТАСС, пока с подозрением смотрят на столь бурный рост.

Акции "Сургутнефтегаза" подорожали максимальными темпами с ноября 2008 года, когда цена бумаг компании за один торговый день подскочила на 28,8%, до 18,1 рубля за одну акцию. "Префы" компании последний раз росли такими темпами в апреле 2003 года. Бурная реакция рынка была вызвана новостью о создании "Сургутнефтегазом" управляющей компании ООО "Рион", которая по данным системы СПАРК, будет заниматься деятельностью по управлению ценными бумагами и вложениями на фондовом рынке. Ликвидные активы "Сургутнефтегаза", так называемая кубышка, на конец первого полугодия 2019 года составили 2,955 трлн рублей.

Эксперты, опрошенные ТАСС считают, что реакция на новость обусловлена надеждой в смене подхода "Сургутнефтегаза" к своей денежной подушке в лучшую сторону, однако пока не видят признаков подтверждения такого сценария и считают рост необоснованным.

Эксперты ждут ясности

Инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин считает, что на данный момент стоимость акций "Сургутнефтегаза" недооценена рынком, тем не менее бурная реакция на новость о создании управляющей компании пока что похожа на спекуляцию.

"Компания стоит очень дешево, даже запредельно дешево. И во многом эта низкая оценка рынком компании, ниже балансовой стоимости, обусловлена закрытостью компании и ее стратегии. Среди прочего, низкая оценка была также обусловлена тем, что "Сургутнефтегаз" по роду основной деятельности фактически является не нефтегазовой компанией, а финансовой. Ее основной бизнес - это размещение средств в депозиты, что не очень прибыльно, так как доходность подобных инструментов не сильно превышает долларовую инфляцию", - пояснил он.

Нигматуллин добавил, что новости о создании управляющей компании породили много спекуляций. Однако "пока не понятно, что это за управляющая компания, почему все решили, что в ее управление будет дано большое количество активов. Сейчас много странностей в этом спекулятивном росте", - сказал он.

Между тем, эксперт отметил, что теоретически, если "Сургутнефтегаз" начнет инвестировать в консервативные, но более прибыльные активы, чем банковские вклады, его стоимость с точки зрения дивидендного денежного потока может вырасти в разы. Однако, если ожидания рынка не оправдаются, акции вновь подешевеют, считает он.

Аналогичного мнения придерживаются и эксперты аналитического департамента АТОН, находя реакцию рынка необоснованной. "Положительные изменения в управлении денежной подушкой действительно могут означать значительный потенциал роста акционерной стоимости, но пока мы не видим признаков подтверждения такого сценария и сохраняем нейтральную позицию по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза", пока не станут известны новые подробности", - пояснили в компании.

По состоянию на 15:16 мск цена обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" увеличилась на 16,84% по отношению к закрытию, до 36,015 рубля. Цена привилегированных акций растет на 12,34%, до 37,97 рубля.