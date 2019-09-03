Польской системе передачи нефти потребуется около года на вывод "грязной нефти"

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 3 сентября. /ТАСС/. Польше может потребоваться около года на вывод загрязненной нефти из своей системы передачи и хранения нефти после попадания в нее по трубопроводу "Дружба" некачественного сырья. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления компании - оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN ("ПЕРН") Рафал Миланд.

"Около полумиллиона тонн", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнув, что ранее загрязненной нефти было более 1 млн. "Это нефть, которая не соответствует нормам", - пояснил Миланд.

Отвечая на вопрос ТАСС, сколько времени может потребоваться на вывод загрязненной нефти из системы, Миланд ответил, что это зависит от разных факторов, в частности в системе есть нефть разного качества. "Это может занять около года", - сказал он.

"Все зависит от того, какие требования к поставляемой нефти будут предъявлять потребители", - пояснил Миланд.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Загрязнение нефти в "Дружбе" хлорорганикой, выявленное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти на Украину, в Польшу, Германию, Венгрию и Словакию.

Ежегодно компания PERN, которая осуществляет функции оператора польского участка трубопровода, перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн куб. м и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн т нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.