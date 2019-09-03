Российский рынок отыгрывает новый виток торгового конфликта США и Китая

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский рынок во вторник отыгрывает новый виток торгового конфликта США и Китая, начавшийся 1 сентября. Индекс РТС снизился на 0,44%, до 1303,49 пункта, индексу Мосбиржи удалось продемонстрировать положительную динамику, к завершению торгов он увеличился на 0,04% - до 2774,2 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:06 мск увеличился на 0,47%, до 67,103 рубля., курс евро вырос на 0,44%, до 73,578 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,39% - до $57,78 за баррель.

Продажам в наших активах способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent потеряла более 1,5%, также "медведей" поддержала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 потеряли 1,3% и 0,8% соответственно, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Лидерами торгов вновь выступили обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", рост которых превысил 10%. Росли также бумаги "Распадской и "префы" "Транснефти", прибавившие 3,1% и 2,2% соответственно, добавил он.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов пояснил, что рынок акций РФ демонстрирует умеренное снижение во вторник, отыгрывая падение цен на нефть с учетом очередного витка ужесточения торгового конфликта США и Китая.

"На данный момент тревожность участников рынка, вызванная усилением торговой конфронтации и соответствующим ослаблением надежд на появление реальных компромиссов между сторонами, является основным драйвером давления на котировки большинства активов", - сказал он.

Эксперт полагает, что в среду индекс Мосбиржи может продолжить снижение, в том числе потому, что плавное управляемое ослабление юаня приводит к оттокам капиталов из развивающихся стран. Кроме того, риски глобальной рецессии увеличиваются, добавил он.

По прогнозам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи завтра может торговаться в диапазоне 2755-2767 пунктов. Доллар будет находиться в диапазоне 65,8-67,4, евро - 73-74,2.