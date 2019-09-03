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DNV GL разработала цифровое решение для картографии солнечных электростанций

Ключевая особенность представленного решения - способность обрабатывать изображения с учетом сложного рельефа для их последующего анализа и моделирования солнечных установок

ТАСС, 3 сентября. DNV GL, крупнейшее в мире консалтинговое и сертификационное агентство в сфере энергетики, представило программное обеспечение для картографирования и анализа солнечных электростанций в сложной местности. Об этом сообщило издание PV Tech.

Ключевая особенность представленного решения, получившего название SolarFarmer, - способность обрабатывать изображения с учетом сложного рельефа для их последующего анализа и моделирования солнечных установок. ПО также позволяет прогнозировать выработку энергии с высокой точностью и моделировать макеты новых солнечных парков.

Система SolarFarmer использует аналитические алгоритмы для 3d-моделирования данных и быстрой конфигурации новых проектов, а также позволяет проводить оценку уровня выработки энергии несколько раз в час.

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