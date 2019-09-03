Эксперты "Валдая" обсудят с представителями стран Азии поворот России на Восток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты международного дискуссионного клуба "Валдай" обсудят подходы стран Азии к повороту России на Восток на выездной сессии клуба в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Днем эта тема получит продолжение на презентации книги "К Великому океану: хроника поворота России на Восток", в которой анализируются эволюция представлений об этом векторе российской внешней и внутренней политики и его конкретное наполнение.

Поворот на Восток

12 декабря 2012 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что "в XXI веке вектор развития России - это развитие на Восток". Он напомнил о колоссальном потенциале Сибири и Дальнего Востока и отметил, что поворот на Восток - это "возможность занять достойное место в АТР - самом энергично и динамично развивающемся регионе мира". С этого момента эксперты "Валдая" отсчитывают развитие концепции, хотя и отмечают, что осознание необходимости новых ориентиров на фоне экономической зависимости от Европы и ухудшения отношений с Западом в политической сфере начало появляться даже раньше.

За это время на Дальнем Востоке были созданы десятки территорий опережающего развития, валовой региональный продукт Дальнего Востока растет самыми высокими в России темпами, а проводимый с 2015 года Восточный экономический форум собирает сотни представителей бизнеса, власти и экспертов из России, стран АТР, Европы и США. Россия активно развивает инфраструктурные проекты, связывающие Европу и Азию, в том числе Северный морской путь, а также работает над сопряжением ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь". Москва играет все более важную роль в решении геополитических проблем Азии.

Глазами партнеров

С послания Федеральному собранию 2012 года прошло почти семь лет, что дает возможность подвести промежуточные итоги. При этом важно, как к российской инициативе отнеслись азиатские страны, прежде всего соседи и традиционные партнеры Москвы в регионе: Китай, Южная Корея, Япония, Сингапур, Малайзия, Вьетнам. Успех нового направления политики зависит в немалой степени не только от действий России, но и от реакции на нее этих стран.

Участники дискуссии, носящей название "Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров", намерены обсудить, как сегодня Россию видят в Азии и какой хотели бы видеть ее в будущем, а также - что нужно сделать для более активного включения РФ в региональные экономические процессы. В обсуждении примут участие директор Центра комплексных европейских и международных исследований университета ВШЭ, программный директор "Валдая" Тимофей Бордачев и председатель совета фонда развития и поддержки клуба, профессор ВШЭ Андрей Быстрицкий, а также вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель министра иностранных дел Вьетнама То Ань Зунг, директор Азиатско-Европейского бюро информационного агентства "Синьхуа" Фань Вэйго, и. о. директора и постоянного представителя в РФ Группы Всемирного банка Апурва Санги, посол Сингапура в РФ в 2002-2008 годах Майкл Тэй, президент Корейского института международной экономической политики Ли Чже Йон.

Опыт лет

Во второй половине дня Быстрицкий и Бордачев примут участие в презентации книги "К Великому океану: хроника поворота России на Восток", которая представляет собой сборник из шести докладов 2012-2018 годов, сопровождающихся комментариями председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, научного руководителя проекта сборника Сергея Караганова. В книгу вошли также очерки азиатских исследователей о сотрудничестве с Россией.

Представленные доклады суммируют достижения и проблемы поворота на Восток и на экспертном уровне предлагают рекомендации по дальнейшему развитию этого направления.

"Валдай" на Востоке

Международный дискуссионный клуб "Валдай" в четвертый раз примет участие в деловой программе Восточного экономического форума. В качестве участников выступят ведущие эксперты в области международных отношений, региональной политики, страноведения, экономики, безопасности и других сферах. Интерес клуба к Востоку обусловлен укреплением позиций России на этом направлении и стремлением руководства страны придать больший вес восточному вектору внешней политики.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.