"Русгидро" отметила "подвижки" в поиске покупателя Севано-Разданской ГЭС в Армении

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" отметила подвижки в процесс поиска покупателя на Севано-Разданской каскад ГЭС в Армении. Об этом журналистам сообщил глава компании Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Есть подвижки на эту тему, мы стараемся довести эти договоренности до подписания обязывающих документов. Подвижки есть", - сказал он.

Севано-Разданский каскад включает в себя семь деривационных гидроэлектростанций, расположенных на реке Раздан в Армении. На станциях установлен 21 гидроагрегат совокупной установленной мощностью 561 МВт. Среднегодовая выработка станций каскада - 501 млн кВт.ч. "Русгидро" приобрела этот актив в марте 2011 года, а в 2017 году объявила о планах продать его как непрофильный.