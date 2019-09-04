Сбербанк рассчитывает до конца года достигнуть договоренности по долгу Utair

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сбербанк по-прежнему ведет переговоры по долгу авиакомпании Utair и надеется достигнуть договоренности до конца года. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Пока мы еще ведем переговоры. Для себя ставим срок, что до конца года договоренности по урегулированию (долга авиакомпании) будут достигнуты", - сказал он.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что авиакомпания Utair 12 июля направила банкам предложения по улучшению условий реструктуризации своих кредитов на 56,5 млрд рублей. В частности, она предложила повысить кредитную ставку в 12-летнем синдикате до 9% с 0,01% после достижения определенных уровней отношения долга к доналоговой прибыли, а также разбить семилетний кредит на две части в соотношении 40 на 60. При этом 40% кредита авиакомпания предлагает продлить до 35 лет под 0,01%, а оставшуюся большую часть - до 10 лет под 7,5%.

При этом отмечается, что срок в 35 лет может быть сокращен, а соотношение 60 на 40 по семилетнем кредиту может быть изменено в более удобную для кредиторов сторону при условии увеличении его срока с 10 до 15 лет.

Финансовые проблемы авиакомпании

В 2015 году в ходе реструктуризации Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на семь и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей - в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен с 18,9 до 15,4 млрд рублей. Более того, авиакомпания привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 году Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика - "Финанс-авиа" - допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.

Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций Utair отложить выплаты основной части долга по бумагам на тот же срок - 35 лет.

Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).