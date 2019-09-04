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ВЭФ-2019

Сбербанк рассчитывает до конца года определиться с вопросом по долгу "Мечела"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает до конца года договориться с "Мечелом" по реструктуризации кредита компании, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Банк рассматривает реструктуризацию "Мечела". Мы надеемся, что достигнем договоренности до конца года. Синхронизация сроков погашения основного долга по ECA-кредитам [кредиты под гарантии экспортных кредитных агентств] со сроками погашения долга перед Сбербанком мы оцениваем положительно, так как это позволяет соблюсти права кредиторов в рамках переговорного процесса", - сказал Попов.

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