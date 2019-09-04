ФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") с 2019 по 2024 годы планирует реализовать в Приморье около 100 проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей. Об этом сообщил глава компании Андрей Муров на состоявшейся в рамках Восточного экономического форума церемонии запуска подстанции 220 кВ "Промпарк".

"Приморье - один из крупнейших реципиентов инвестиций от ФСК. С 2019 по 2024 год в регионе планируется реализовать порядка 100 проектов стоимостью более 27 млрд рублей, ввести 958 МВА трансформаторной мощности и 443 км линий электропередачи", - сказал он.

По словам Мурова, в настоящее время ФСК в Приморском крае обеспечивает электроэнергией территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" и "Михайловский". Новая подстанция "Промпарк", запущенная 4 сентября, будет питать электроэнергией резидентов ТОР "Надеждинская" в пригороде Владивостока. Мощность новой подстанции составляет 126 МВА. ФСК инвестировала в этот проект 2,3 млрд руб.

"Этот объект позволяет создать условия для развития здесь новых проектов", - сказал на церемонии запуска подстанции министр энергетики РФ Александр Новак.

Также было проведено расширение подстанции 500 кВ "Владивосток" - основного Центра питания столицы Приморья. Подстанции "Владивосток" и "Промпарк" связала новая линия электропередачи протяженностью 30 км.

Всего в работе ФСК находятся заявки на техприсоединение восьми площадок ТОР более чем на 785 МВт мощности, добавил Муров.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

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