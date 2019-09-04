Эксперты стран Азии указали на необходимость иностранных инвестиций в Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Работа российского правительства на Дальнем Востоке уже привела к существенному прогрессу в развитии региона, однако чтобы полностью реализовать его потенциал необходимы дальнейшие инвестиции со стороны зарубежных партнеров. Такое мнение выразили в среду эксперты по итогам организованной международным клубом "Валдай" дискуссии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Участники дискуссии "Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров" обсудили, как Россию в Азии видят сегодня и какой хотели бы видеть в будущем, а также что нужно сделать для более активного включения РФ в региональные экономические процессы.

Невостребованный потенциал

"Наш анализ показал, что в торгово-экономических связях между Индией, Россией и Китаем есть огромный незадействованный потенциал, - отметил и.о. директора и постоянного представителя в РФ Группы Всемирного банка Апурва Санги. - Согласно нашим расчетам, Россия могла бы увеличить объемы торговли с Китаем на 25%, с Индией - на 17% минимум. Таким образом можно заключить, что поворот России в сторону Индии и Китая - это абсолютно реалистичный шаг, который мы сейчас наблюдаем, но его дальнейшие перспективы сдерживаются тем, что существует значительный незадействованный потенциал и возможные объемы торговли не выбираются".

Санги добавил, что для решения этой проблемы Группа Всемирного банка предлагает ряд мер, в том числе увеличение объема привлекаемых прямых иностранных инвестиций из Индии и Китая. Кроме того, продолжил он, для того, чтобы воспользоваться теми изменениями, которые наблюдаются в Китае в результате изменения модели экономического развития из-за снижения темпов экономического роста, "России необходимо диверсифицировать список товаров и услуг, которые она могла бы реализовывать в Китае".

По словам постоянного представителя в РФ Группы Всемирного банка, РФ также следует диверсифицировать свой экспорт в Китай, переориентировавшись с поставок нефти и другого сырья на продукты потребления. "По мере замедления темпов экономического роста в Китае спрос на нефть будет падать, - отметил Санги. - Но сейчас в Китае активно развивается внутреннее потребление, и России надо предложить Китаю то, что будет востребовано на его внутреннем рынке".

Иностранное участие

Бывший посол Сингапура в России Майкл Тэй указал на необходимость более активно привлекать иностранных участников на ВЭФ, чтобы они могли лучше узнать возможности для работы в России. "Я уже несколько раз был на ВЭФ и видел, как город (Владивосток - прим. ТАСС) меняется. Мне очень нравится, как он развивается, особенно остров Русский, - отметил он. - На проведенной нами сессии было много дискуссий о том, как улучшить инвестиционный климат на Дальнем Востоке. Что касается минусов, то раньше я видел значительное участие иностранных представителей, а на этот раз их меньше. Я думаю, что необходимо сосредоточиться в последующем на их привлечении на форум".

На необходимость привлечения иностранных инвестиций для развития экономического потенциала региона, особенно в части совершенствования инфраструктуры, указал и президент Корейского института международной экономической политики (KIEP) Ли Чже Йон. "По сравнению с тем, что было пять лет назад, Дальний Восток сегодня очень активно развивается благодаря усилиям российского правительства, - сказал он. - Тем не менее региону надо еще уделять большое внимание. Пока недостаточно развита инфраструктура, не так быстро улучшаются условия жизни. Чтобы создать хороший имидж Дальнего Востока, нужны зарубежные инвестиции".

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.