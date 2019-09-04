Трутнев: российские инвестиции составляют более 80% от всех, приходящих на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Доля российских инвестиций в общем объеме вложений в проекты на Дальнем Востоке составляет более 80%, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В ходе сессии Трутнев ранее рассказал, что с 2013 года на Дальний Восток удалось привлечь более 600 млрд рублей частных инвестиций.

"Более 80% инвестиций, которые приходят на Дальний Восток, - российские", - сказал он.

По мнению Трутнева, такая ситуация является естественной. "Если граждане нашей страны не будут верить в возможности Дальнего Востока, приглашать сюда кого-то из-за рубежа бессмысленно", - считает он.

Вице-премьер отметил, что помимо этого существует "некоторая инерция мышления". По его словам, сейчас сложно пробиться в информационный поток с новым продуктом, однако это важно делать, чтобы показать, что среда на Дальнем Востоке изменилась.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.