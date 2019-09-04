Китай готов к сотрудничеству с Россией по проектам клонирования животных

ПЕКИН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Ведущее в Китае предприятие в области клонирования Sinogene готово приступить к реализации совместных с Россией проектов по созданию домашних животных. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС заместитель генерального директора компании Ван Инин.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной. Компании РФ могут изложить нам свое видение, и, возможно, мы найдем точки соприкосновения, увидим перспективы взаимно дополняемого сотрудничества, а после диалога приступим к взаимодействию по различным направлениям", - заявил он.

По словам Ван Инина, Sinogene постоянно прилагает усилия для обеспечения качественного развития и масштабов научно-исследовательской деятельности. "Я надеюсь, что в будущем мы добьемся еще более значительного прогресса. Думаю, мы сможем снизить издержки и предоставить на рынке еще более доступные услуги по клонированию животных", - уточнил замдиректора.

Как он подчеркнул, перед руководством компании стоит важная задача - задействовать оборудование для создания как можно большего количества клонов. "Sinogene стремится охватить своими технологиями еще больше сфер практического применения. Мы стараемся принести пользу как людям, так и их домашним животным", - подытожил Ван Инин.

В конце августа Sinogene объявила о начале массовой продажи клонированных котов после успешного воспроизведения первой генетической копии этого животного, которое появилось на свет во второй половине июля. Компания уже клонирует собак и в обозримой перспективе собирается заняться созданием почтовых голубей, а также лошадей.

Согласно официальной статистике, в Китае насчитывается более 73 млн владельцев домашних животных, которые владеют 91 млн котов и собак. В крупных мегаполисах КНР, где в силу целого ряда факторов многие предпочитают завести питомца вместо рождения ребенка, бизнес по разведению клонов оказывается особенно прибыльным. Рынок кошек и собак в стране превышает десятки миллиардов долларов, ежегодно динамично увеличиваясь.