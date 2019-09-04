Эксперты "Валдая" представили сборник докладов о повороте России на Восток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Презентация сборника докладов "К Великому океану: хроника поворота России на Восток" международного дискуссионного клуба "Валдай", в котором анализируется политика России по развитию Сибири и Дальнего Востока и продвижению связей со странами Азии, прошла в среду в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как передает корреспондент ТАСС, в мероприятии приняли участие работавшие над сборником председатель совета Фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, программный директор "Валдая" Тимофей Бордачев, а также управляющий директор Kissinger Associates Томас Грэм.

Движение к океану

С 2012 года, когда президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость поворота России на Восток, клуб "Валдай" выпустил шесть докладов, посвященных изучению перспектив этого направления российской политики, успехов в его реализации и связанных с ним вызовов. Все они вошли в сборник. Каждую статью сопровождает комментарий руководителя проекта Караганова, в котором он анализирует, насколько удалось реализовать рекомендации, содержащиеся в приведенных статьях. В сборник также вошли статьи исследователей из стран Азии - Китая, Индии, Южной Кореи, Японии. В них речь идет о том, как эти страны видят задачи сотрудничества с Россией.

Название сборника перекликается с призывом "К Великому океану" - кличем первопроходцев, благодаря которым огромные пространства от Урала до Тихого океана стали частью России. "Для поворота на Восток существуют объективные условия и предпосылки, он выгоден всем региональным игрокам, - отмечается во введении к сборнику. - Успех России и ее региональных партнеров может принести в Азию и Евразию больше мира и процветания. Ни одно из противоречий, про которые принято говорить в контексте поворота, не является объективным".

Задачи на Востоке

В докладах проводится мысль о том, что сложившаяся в 1990-х и 2000-х годах преимущественная ориентация России на Запад, прежде всего на Европу, создала ненормальную ситуацию во внутреннем и внешнем развитии страны в условиях, когда азиатские страны набирают экономическую и политическую мощь. Однако, считают авторы статей, к концу 2010-х годов эту тенденцию удалось преодолеть. Товарооборот со странами Азии растет, хотя сделать в этом направлении предстоит еще многое.

Ключевым моментом является здесь использование потенциала Сибири и Дальнего Востока как источника ресурсов - нефтегазовых, сельскохозяйственных, водных - для экономического развития этих регионов. При этом акцент следует делать не на экспорте сырья, а на его переработке с привлечением иностранного капитала. Большой потенциал имеет развитие инфраструктуры для создания коридоров движения товаров с севера на юг и с запада на восток. Однако ее общая неразвитость пока остается существенной проблемой.

Во внешнеполитической сфере у России нет неразрешимых противоречий с азиатскими странами, что делает ее выгодным партнером в создании общей системы безопасности и уравновешивании влияния других игроков. Однако здесь нельзя упускать инициативу - в регионе активно продвигают свои интересы США, а сам регион постепенно становится главной площадкой соперничества Вашингтона и Пекина.

В рамках общего курса поворота на Восток авторы докладов обращают особое внимание на развитие экономического сотрудничества в Центральной Азии, где у России пока еще сохраняются крепкие связи с бывшими советскими республиками, сопряжение интеграционных проектов ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь" и реализацию торгового потенциала Северного морского пути.

Длинная дорога

"Настоящий поворот России на Восток только начинается, - приходят к выводу авторы сборника. - Его основные измерения - создание новых внутренних (организационных и правовых) условий для ускоренного развития Сибири и Дальнего Востока, качественное усиление российского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и постепенное наращивание торгово-экономических и политических связей со странами Азии, формирование в Евразии нового пространства совместного развития. Поворот - это процесс, каждое из измерений которого необходимо для развития двух других".

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.