ФСК за пять лет планирует инвестировать в развитие Дальнего Востока около 160 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Инвестпрограмма Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети") предполагает финансирование проектов на Дальнем Востоке в 2019-2024 годах в размере около 160 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава компании Андрей Муров на Восточном экономическом форуме.

"На 2019-2024 годы по развитию Дальнего Востока предполагается финансирование порядка 160 млрд рублей. Сегодняшняя программа, как вы знаете, у нас находится в корректировке на последнем этапе, поэтому мы надеемся, что до ноября текущего года совместно с Минэнерго и "Россетями" мы эти вопросы окончательно решим, и уже точно будут понятны все цифры", - сказал он, выразив надежду на то, что по итогам корректировки объем инвестиций ФСК в развитие региона не изменится.

Размер инвестиций ФСК в проекты Дальнего Востока на 2019 год составляет порядка 60 млрд рублей.

ФСК на Дальнем Востоке занимается, в том числе, подключением к электроснабжению территорий опережающего развития (ТОР). Как отметил Муров, из восьми ТОР шесть уже подключены к энергоснабжению. Суммарный размер инвестиций в эти проекты составил 7 млрд рублей.