В Магаданской области будут использовать технологии Сбербанка в управлении

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Магаданской области будут использовать программные продукты Сбербанка в управлении работой ведомств региона. Об этом в среду в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме во Владивостоке сообщил губернатор Сергей Носов.

"На форуме будут подписаны два соглашения. Это касается и "умного города", и вопросов управления, цифровизации управления. Мы с Кузнецовым (Станислав Кузнецов, зампред правления Сбербанка - прим. ТАСС) планируем подписать соглашение на эту тему. И отдельное соглашение с Грефом (Герман Греф - председатель правления Сбербанка - прим. ТАСС) об использовании программных продуктов Сбербанка в системах управления ведомствами Магаданской области", - сказал Носов.

Проект "умный город" стартовал в России в 2018 году. С 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.