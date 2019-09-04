Орешкин считает целесообразным продлить трассу Москва - Владимир до Екатеринбурга

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает целесообразным в перспективе продлить трассу Москва - Владимир до Екатеринбурга. Об этом он заявил в среду в интервью радиостанции Business FM.

"Такие цели надо точно ставить не позднее 2030 года и реализовывать этот комплексный проект с первым обязательными этапом строительства трассы от Москвы до Владимира. А дальше это вопрос наличия финансовых ресурсов, как по годам распланировать эту работу. Очевидно, что Москва - Владимир, плюс приведение существующей трассы до хотя бы удовлетворительного состояния - это то, что нужно сделать в первую очередь, а дальше думать о том, как реализовывать этапы строительства этой большой трассы, которая, очевидно, должна быть платной, до Екатеринбурга, куда должно уйти большегрузное движение, потому что эффект здесь будет и с точки зрения безопасности по всей дорожной сети, и [с точки зрения] ускорения сроков доставки грузов", - добавил министр.

В июле 2019 года Орешкин принял участие в форуме моногородов в Тольятти, куда добрался "нестандартным способом" - за рулем отечественного кроссовера LADA XRAY по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Перед поездкой он сообщил, что намерен общаться с людьми, а также подготовить позицию для финального решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань и полной реконструкцией трассы М-7.

В ходе форума-совещания по развитию моногородов в Тольятти 15 июля Орешкин отметил, что трасса М-7 содержит участки, нуждающиеся в реконструкции. Как сообщил 16 июля первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, строительство новой платной дороги Москва - Казань на данный момент целесообразнее, чем реконструкция М-7.