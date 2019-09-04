Росгеология намерена изучить индийский шельф и поставлять в Индию оборудование из России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Росгеология планирует в среду на Восточном экономическом форуме подписать соглашение с индийской Srei о геологоразведке участков шельфа в Индии и экспорте сейсмического оборудования из РФ. Об этом ТАСС сказал глава Росгеологии Сергей Горьков.

"Мы подписываем с группой Srei соглашение о большом объеме разных работ - от поставок техники российского производства, сейсмической техники до ведения работ на шельфе Индии и транзитной зоне. Кроме прочего, мы рассматриваем возможность создания компаний по лизингу российского оборудования в Индии. Это важно, так как это экспорт российского оборудования", - заметил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.