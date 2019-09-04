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Японская префектура Тоттори и Якутия подписали меморандум о строительстве мусорного завода

Проект планируется реализовать до 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Руководство японской префектуры Тоттори и правительство Республики Якутия подписали в среду меморандум о намерениях сотрудничества при реализации проекта по строительству завода по обработке и утилизации твердых бытовых отходов на территории российского региона. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Тоттори Хираи Синдзи.

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"Мы подписали меморандум с Республикой Саха (Якутия) о сотрудничестве с целью строительства объектов обработки и утилизации бытовых отходов. Завтра мы примем участие в российско-японском круглом столе. Там мы бы хотели рассказать, в частности о функционировании парома, связывающего порт Сакаиминато (префектура Тоттори) и Владивосток", - сказал он.

Говоря о развитии российско-японских отношений, губернатор отметил, что на региональном уровне главы регионов и представители бизнеса намерены всячески поддерживать укрепление сотрудничества. По его словам, такое взаимодействие может стать основой для того, чтобы добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора между Японией и Россией.

Согласно подписанному меморандуму, поддержку в строительстве предприятия по переработке и утилизации будут оказывать японские компании Hokkaido Corporation ("Хоккайдо корпорейшн") Sanko Co. Ltd ("Санко"). Ранее власти Якутии сообщали, что проект строительства этого завода с участием японских партнеров может быть реализован до 2021 года.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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