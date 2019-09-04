Судоверфь "Звезда" и Samsung Heavy Industries будут совместно строить челночные танкеры

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Судостроительный комплекс "Звезда" (создается консорцумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и "Газпромбанка") и корейская Samsung Heavy Industries Co. Ltd. учредили совместное предприятие по управлению проектами строительства на верфи челночных танкеров дедвейтом от 42 тыс. до 120 тыс. тонн, говорится в сообщении "Роснефти".

"Предприятие учреждено в соответствии с подписанным в 2018 году соглашением об обмене опытом в области проектирования и строительства челночных танкеров. Samsung Heavy Industries предоставит ССК "Звезда" технические спецификации, а также документацию базового и детального проекта судов, окажет содействие в разработке рабочей конструкторской документации танкеров-челноков совместно с ЦКБ "Лазурит", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по условиям соглашения корейская компания обеспечит техническую поддержку планирования, управления и контроля качества в ходе строительных и монтажных работ, закупок материалов и оборудования, а также обеспечит инженерно-техническое сопровождение строительства челночных танкеров на ССК "Звезда". Samsung Heavy Industries также проведет обучение российского персонала на своей верфи, организует производственную практику на аналогичных проектах.

Также в нем указано, что комплекс "Звезда" и Samsung Heavy Industries Co. Ltd. в рамках V Восточного экономического форума подписали контракт на проектирование судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ - 2".

"В соответствии с подписанным документом, Samsung Heavy Industries станет технологическим партнером проекта и передаст ССК "Звезда" техническую спецификацию, а также права на проектную документацию проекта судов. Корейская компания также окажет содействие в разработке рабочей конструкторской документации ЦКБ "Лазурит", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что построенные ССК "Звезда" арктические газовозы будут отвечать всем требованиям законодательства РФ, что позволяет признать суда российскими.

Судостроительный комплекс "Звезда" - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Производственная программа судостроительного комплекса "Звезда" разработана до 2035 г. исходя из потребностей основных заказчиков и возможностей верфи. Портфель заказов насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов. На сегодняшний день в портфеле заказов ССК "Звезда" 39 судов, а с учетом опционов - 59 судов. Якорным заказчиком является "Роснефть".