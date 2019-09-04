Технопарк "Русский" начнет совместную работу с корейским технопарком

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Руководство технопарка "Русский" и представители технопарка города Пхохан из Республики Корея в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали меморандум для совместной работы в сфере высоких технологий, биотехнологий, энергетики и новых материалов. Об этом в среду сообщается на сайте администрации Приморского края.

"Меморандум подписали директор технопарка "Русский" (оператором проекта является Фонд поддержки технологического предпринимательства Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) - прим. ТАСС) Дмитрий Боровиков и президент технопарка города Пхохан Ли Джом Сик. Они договорились объединить усилия в научно-исследовательской деятельности, обмениваться технологиями и оборудованием, продвигать продукты и разработки резидентов в своих странах, на короткий срок предоставлять площадки для работы", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что мэр города Пхохан Ли Кан Док возглавляет попечительский совет при корейском технопарке.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве и окажем всестороннюю поддержку резидентам технопарка "Русский", - приводятся в сообщении слова мэра.

Технопарк "Русский" открыт на площадке ДВФУ совместно с Фондом "Сколково" в рамках третьего ВЭФа в сентябре 2017 года. Его резидентами становятся компании, которые разрабатывают и продвигают на отечественном и азиатском рынках высокотехнологичные продукты в сферах робототехники, экологического строительства, биомедицины и виртуальной реальности. При технопарке работает несколько офисов крупных технологических партнеров. По итогам четвертого ВЭФа в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручений, которые касались в том числе развития технопарка "Русский".

Технопарк города Пхохан - организация поддержки предпринимателей в области высоких технологий, созданная для переориентации промышленных компаний, специализирующихся на металлургии, на высокотехнологичное производство. Среди ее партнеров Samsung Electronics ("Самсунг электроникс").

Пятый ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.