Заявки на "дальневосточный гектар" в Бурятии подали более тысячи человек

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Заявки на получение в Бурятии "дальневосточного гектара" за месяц со времени запуска программы подали более тысячи человек. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС глава республики Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) .

"Активность очень высокая. Мы такой активности, конечно, не ожидали, уже за тысячу заявок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, региональные власти "очень внимательно следят за тем, чтобы оперативно реагировать на возникающие вопросы или проблемы". "Активность хорошая, но надо еще, чтобы не мы это оценили, а люди это оценили", - добавил Цыденов.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" - теперь местные жители могут получить участки за 42 дня с момента подачи заявки, при этом они на пять лет освобождаются от земельного налога. С 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получат все жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 августа 2020-го - жители остальных регионов России.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.