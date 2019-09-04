PGNiG не будет больше заключать долгосрочные контракты с "Газпромом"

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ /Польша/, 4 сентября. /ТАСС/. Польская нефтегазовая компания PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) не планирует в будущем заключать долгосрочные контракты с "Газпромом". Об этом заявил в среду глава компании Петр Возняк, принимающий участие в проходящем на юге Польши XXIX Экономическом форуме.

"У нас нет никаких планов заключать долгосрочные контракты с партнером под названием "Газпром", - сказал он, заявив, что сотрудничество с российским партнером "создает риски".

Как напомнил Возняк, сейчас большая часть газа, поставляемого польским потребителям - "газ по Ямальскому контракту с "Газпромом", цена которого завышена". "В 2022 году многое изменится", - указал он, так как действие этого договора подойдет к концу.

PGNiG ждет от "Газпрома" предложений о взаимодействии компаний после 2022 года. "Мы ждем предложений", - сказал Возняк, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможностях сотрудничества ПГНиГ с "Газпромом" после завершения в 2022 году долгосрочного Ямальского контракта на поставки газа в Польшу. "Мы читаем этот контракт так, как он написан. Там у обеих сторон одинаковые права, - добавил Возняк. - Мы можем выступить с предложением, и россияне могут предложить нам".

"У нас много предложений на СПГ, на природный газ со всего мира", - подчеркнул он.

Польша потребляет более 15 млрд куб. м газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на "Газпром" в арбитражный суд в Стокгольме, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.

Власти Польши заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного контракта с "Газпромом". Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода "Балтик пайп", который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.