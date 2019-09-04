Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября снизились на 0,1%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Недельная дефляция в России отмечается уже четвертый раз в этом году.

Неделей ранее инфляция находилась на нулевом уровне, а с начала года набрала 2,4%. В годовом выражении на 2 сентября инфляция составила около 4,3%.

За отчетную неделю цены на сахар-песок опустились на 1%, вермишель - на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,2%, в том числе на лук репчатый - 7,7%, морковь - 6,7%, картофель - 6,2%, помидоры - 5,8%, капусту белокочанную - 3,4%, яблоки - 2%. В то же время огурцы стали дороже на 1,5%.

Цены на яйца куриные выросли на 0,5%, пшено - на 0,3%, рыбу мороженую, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупу гречневую, молоко пастеризованное, маргарин - на 0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.