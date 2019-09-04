Центральная Россия будет наращивать взаимодействие с инвесторами из АТР

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Регионы Центральной России продолжат укреплять двусторонние экономические связи с инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщил в среду полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев на сессии "Центральная Россия: новые возможности для инвесторов" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В июне состоялись переговоры лидеров России и Китая. По итогам этих переговоров было объявлено о создании нового формата межрегионального сотрудничества между Центральным федеральным округом и севером Китая, поэтому возможности для наращивания двусторонних экономических связей мы, конечно же, видим", - сказал Щеголев.

По его словам, наблюдается положительная динамика отношений ЦФО со странами АТР: с Японией за прошлый год товарооборот вырос на 21%, с Республикой Корея - на 34%, а с Китаем - на 25%.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином 5 июня заявил, что Россия и Китай договорились об учреждении двух новых форматов межрегионального сотрудничества - между Центральным федеральным округом России и севером Китая, а также между Северо-Западным федеральным округом страны и приморскими провинциями юго-востока КНР. Он отметил, что Москва и Пекин придают особое значение укреплению прямых связей между субъектами России и провинциями Китая.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.