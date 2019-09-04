Кобылкин предложил увеличить социальную нагрузку на арендаторов леса

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ответственность за восстановление лесов после вырубки и защиту лесного комплекса от пожаров может быть возложена на предприятия, которые арендуют лесные участки, по аналогии с социальными обязательствами компаний нефтегазового сектора. Об этом заявил в среду глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в интервью телеканалу РБК.

"Я, честно говоря, за то, чтобы все-таки нам подгрузить побольше арендаторов лесных участков в части защиты от пожаров и восстановления [лесов]", - сказал он.

Кобылкин напомнил, что "такая же история идет в нефтегазовом комплексе". "Она давно уже идет, и там все стоит на рельсах, и никто не задает вопросы, должна ли компания "Роснефть", "Газпром", "Новатэк" быть социально ответственной или нести ту или иную нагрузку. То есть компании берут на себя обязательства, в том числе не связанные с их прямой деятельностью", - добавил министр.

По его словам, Минприроды уже общается с представителями бизнеса на данную тему. "Мы разговариваем на площадках Российского союза промышленников и предпринимателей с бизнесом. Конечно, это рентабельность не такая, как в нефтегазовом комплексе, поэтому будут заданы определенные вопросы, но я думаю, что участие все равно будет разумно, в части пожаротушения тоже", - сказал он.

Также в Минприроды готовы рассмотреть возможность государственной поддержки предприятий, если на них будут возложены функции восстановления и защиты лесов. "Послушаем ту сторону, предпринимательскую, и посмотрим, чем мы можем помочь", - резюмировал Кобылкин.

В рамках национального проекта "Экология" и федерального проекта "Сохранение лесов" к 2024 году президентом РФ поставлена задача обеспечить стопроцентный баланс выбытия и воспроизводства лесов. По состоянию на декабрь 2018 года ущерб от лесных пожаров на территории РФ составил 16,9 млрд рублей. При этом, по данным Рослесхоза, ущерб, причиненный лесам РФ по состоянию на сентябрь 2018, возрос на 4% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году из-за вырубки ценных пород деревьев. По состоянию на 1 сентября 2018 года на территории Российской Федерации выявлено 9205 фактов незаконной рубки общим объемом 646,2 тыс. куб. м.