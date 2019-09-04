Высокие технологии, ЖКХ, здравоохранение, спорт. На ВЭФ рассмотрели горизонты развития

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Перспективы развития Дальнего Востока и расширения сотрудничества с соседями по региону рассмотрели в первый день работы участники пятого Восточного экономического форума (ВЭФ). В его деловую программу включены порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Обсуждения проходят по четырем основным направлениям: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" и "Новые решения для повышения качества жизни".

В первый день работы участники форума обсудили вопросы развития высоких технологий, здравоохранение и ЖКХ. Состоялось также заседание, на котором обсуждалось влияние проводимых в Азиатско-тихоокеанском регионе Олимпийских игр на экономику стран-хозяек и на развитие всего региона в целом.

В рамках форума уже состоялось подписание целого ряда документов - различного рода договоров и соглашений, в том числе в сфере туризма, экологии и торговли.

Ключевой драйвер прогресса

В ходе сессии "Высокотехнологичный бизнес: что нужно для быстрого роста" отмечалось, что технологическое предпринимательство является ключевым драйвером экономического прогресса. Дальний Восток уже сейчас располагает базой для запуска инновационных проектов: работают научно-технологический центр и технопарк "Русский" при Дальневосточном федеральном университете, открываются инжиниринговые подразделения промышленных корпораций, открыт первый на Дальнем Востоке IT-парк в Якутии.

Как заявил в ходе дискуссии гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов, к 2020 году фонд доведет портфель проектов до 1 млрд рублей, вложив средства в развитие альтернативной энергетики, робототехники и технологий хранения энергии. "Мы уже проинвестировали в три проекта около 400 млн рублей. До конца года планируем расширить свой портфель до 5-6 компаний с общим объемом до 1 млрд рублей", - сказал он. "Объем фонда на текущий момент - 5 млрд рублей. И наша задача - на Дальний Восток их проинвестировать в ближайшие три года", - добавил Саркисов.

В ходе дискуссии глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что около 2 тыс. жителей республики пройдут обучение по разным профилям в сфере IT. "У нас есть опыт по коммерческим IT-школам, где детей с пятого класса по разным направлениям IT-индустрии готовят. Сейчас мы этот опыт тиражируем на республику. Не менее 1 тыс. детей и не менее 100 педагогов должны быть в течение этого учебного года подготовлены по специальностям компьютерная графика и программирование", - сказал он.

Николаев подчеркнул, что Якутия является лидером IT-индустрии Дальнего Востока, на республику приходится 75% экспорта IT-услуг региона. В 2018 году в Якутии был запущен IT-парк, ставший самым крупным на Дальнем Востоке и одним из самых крупных за Уралом. В парке насчитывается 51 резидент, и их количество продолжает расти. При этом проблема недостатка специалистов в области высоких технологий и IT-индустрии сохраняется как в Якутии, так и по всей стране, добавил глава Якутии.

Он также сообщил, что обратился к главе Сбербанка Герману Грефу с просьбой открыть в Якутске "Школу 21" для подготовки специалистов в области информационных технологий. Греф, по его словам, обещал рассмотреть возможность открытия этой школы в 2021 году. "Школа 21" - это образовательная инициатива Сбербанка, создана в рамках соглашения между Сбербанком и Ассоциацией Ecole 42 - одним из мировых лидеров IT-образования.

Вложения в инфраструктуру

Возможности привлечения частных инвестиций для развития городской инфраструктуры обсуждались во время сессии "ЖКХ и городская среда. Эффективные инвестиции". О необходимости разработки мер господдержки для стимулирования инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства говорил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. "Мы должны найти варианты государственного стимулирования. В противном случае нам придется это поддерживать за счет бюджетных средств", - подчеркнул он, указав, что бизнес, который инвестирует в сферу ЖКХ, в основном ориентирован на областные центры и крупные города, а в малых городах и сельской местности инвесторы не заинтересованы в государственно-частном партнерстве. "Дальний Восток движется ровно по такому же пути. Бизнес и движение вперед есть в основном в крупных городах", - отметил Якушев.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов сообщил, что доля аварийного и ветхого жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) превышает средние показатели по России почти в три раза. По его словам, водоснабжением в ДФО обеспечено только 70% жилищного фонда, канализацией - 68%, отоплением - 74%. "В рамках новой национальной программы по Дальнему Востоку мы будем ставить вопросы [о создании коммунальной инфраструктуры] и решать инвестиционные задачи", - подчеркнул депутат.

В 2018 году президент России Владимир Путин по итогам ВЭФ поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока.

Корь, грипп и ВИЧ

На ВЭФ обсуждались также вопросы здравоохранения. Так, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила на форуме, что порядка 90% пациентов с ВИЧ-инфекцией, проживающих в ДФО, будут обеспечены антиретровирусной терапией к 2020 году. "Нет проблем с охватом антиретровирусной терапией. Сейчас [охват] уже 69%, последний квартал этого года будет уже 75%. На будущий год мы выйдем уже на рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения 90%", - сказала министр. По данным Минздрава, число зарегистрированных случаев ВИЧ в России на конец 2018 года превысило 896 тыс. против 871 тыс. в конце 2016 года. В 2011-2016 годы ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказав на полях ВЭФ о дополнительной вакцинации от кори в России, отметила, что план по ней выполнен более чем на 90%. "В течение двух месяцев у нас практически нет заболеваемости. Нет вспышечной заболеваемости, это хороший результат", - сказала она. Попова пояснила, что в группе тех, кому еще предстоит пройти вакцинацию, - мигранты. "При том, что вокруг РФ уровень заболеваемости крайне высок, мы будем продолжать эту работу", - добавила она.

Попова отметила также, что заболеваемость гриппом в РФ с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз. По словам Поповой, значимость прививок нельзя недооценивать. По данным экспертов, 20-30 дополнительных лет жизни подарила вакцинация и эта тенденция сохраняется, добавила она.

Олимпизм и АТР

Участники сессии "Олимпизм и АТР: взаимное влияние" отметили, что Олимпийские игры, которые в период с 2018 по 2022 год проходят в АТР, являются не только крупнейшими спортивными соревнованиями, но и важнейшими социально-культурными событиями, оказывая огромное влияние на экономику. Токио-2020 станет первой Олимпиадой четвертой промышленной революции, продемонстрирует беспрецедентную универсальность и технологичность Игр.

Спортсменам из России очень важно выступать на Олимпийских играх года в Токио под своим флагом и иметь возможности услышать гимн страны после побед, заявил на сессии глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. "Приятно и важно, что на Играх в Токио мы будем выступать своей командой. У нас будут свой флаг и возможность услышать гимн, когда спортсмены начнут завоевывать золотые медали, а я в этом уверен. Вектор развития мирового спорта сейчас сменился в сторону Азии, и Азиатские игры это доказывают. Уверен, что тенденция сохранится в ближайшее время", - сказал он.

О том, что для Токио Паралимпийские игры в той же степени важны, что и Олимпиада, сказал на панельной сессии спортивный директор Токио-2020 Кодзи Мурофуси. "Можем заявить, что мы уже почти полностью готовы к Паралимпиаде. Практически вся инфраструктура города и объекты доступны для людей с ограниченными возможностями, на 95%. Хотим пригласить как можно больше наших друзей из России, Китая и Кореи на Игры", - сказал Мурофуси. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры начнутся 25 августа, а завершатся 6 сентября.

Соглашения о сотрудничестве

Традиционно на ВЭФ подписывается большое число соглашений и договоров в различных областях. Не стал исключением и нынешний форум. Так, в частности, Камчатский и Приморский края, Сахалинская область и Чукотский автономный округ заключили соглашение о сотрудничестве для развития международных круизных программ в приморских регионах Дальнего Востока. "Мы заключили соглашение с тем, чтобы все приморские территории имели возможность использовать круизный туризм для развития внутреннего въездного туризма. Я надеюсь, что это даст значительный толчок для развития въездного туризма на наших территориях", - сообщил ТАСС губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

В рамках ВЭФ били подписаны несколько документов в области телекоммуникаций. Так, соглашение о сотрудничестве заключили правительство Камчатского края и ПАО "Ростелеком", которая подключит в регионе к интернету более 180 социальных объектов. Кроме того, правительство Камчатского края и компания "Мобильные телесистемы" (МТС) подписали соглашение, в рамках которого оператор связи запустит в регионе первый на Дальнем Востоке проект по анализу туристического потока.

"Сибур", Минприроды России и "Российский экологический оператор" (РЭО) заключили в ходе ВЭФ соглашение о взаимодействии в сфере экологического развития РФ. Согласно документу, "Сибур" на предприятии в Башкирии будет вовлекать в повторное производство хлопья из использованной ПЭТ-упаковки. Проект будет реализован на площадке "Полиэф" в Благовещенске (Башкирия).

Российский экспортный центр (РЭЦ) и китайская компания Epinduo подписали соглашение о создании специализированного национального интернет-магазина продовольственных товаров из России.

Развитие региона

В рамках ВЭФ прошло также сессия "Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров" международного дискуссионного клуба "Валдай". Выступивший на ней полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отметил, что меры поддержки бизнес-проектов на Дальнем Востоке позволяют увеличить норму доходности на 10-15% по сравнению с другими регионами РФ. Он отметил, что комплексная работа по развитию макрорегиона ведется с 2013 года. При разработке мер поддержки бизнеса на Дальнем Востоке был проанализирован опыт соседних стран, добавил он.

Вице-премьер указал, что принято более 40 законов, которые позволяют обеспечить улучшенные условия для инвесторов в ДФО. В частности, разработан и запущен механизм электронной визы, упрощены административные процедуры, созданы территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток - преференциальные режимы со льготными условиями для бизнеса. Кроме того, создано Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также подведомственные ему институты развития, которые привлекают в макрорегион инвесторов, помогают финансировать проекты и создавать инфраструктуру.

"На сегодняшний день уже запущено и работает более 240 предприятий, более 600 млрд рублей частных инвестиций привлечено. <...> Мультипликатор у нас больше 10… - это значит, что на каждый вложенный бюджетный рубль мы привлекаем более 10 рублей частных инвестиций", - пояснил он.

Также выступивший на сессии замглавы МИД Вьетнама То Ань Зунг отметил, что Вьетнам и Россия располагают возможностями нарастить товарооборот до $10 млрд к 2020 году. Объем российского экспорта во Вьетнам в 2018 году составил $2,5 млрд, импорт из Вьетнама достиг $3,6 млрд. По словам То Ань Зунга, его страна заинтересована в расширении экспорта в РФ сельскохозяйственной продукции, морепродуктов, каучука, текстиля, древесины и изделий из дерева, электроники. Ханой готов импортировать из России железо, сталь, каменный уголь, удобрения и другие сырьевые товары.

Выступившие на сессии эксперты, в свою очередь, отметили, что работа российского правительства на Дальнем Востоке уже привела к существенному прогрессу в развитии региона, однако, чтобы полностью реализовать его потенциал, необходимы дальнейшие инвестиции со стороны зарубежных партнеров.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.