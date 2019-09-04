В Новгородской области к 2021 году сформируют первую ОЭЗ

ТАСС, 4 сентября. Особая экономическая зона (ОЭЗ) в Новгородской области может быть сформирована к лету 2021 года, до конца нынешнего года региональные власти рассчитывают согласовать пакет документов с федеральным министерством. О этом сообщил в интервью ТАСС на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор региона Андрей Никитин.

Как ТАСС сообщал ранее, направлениями работы новгородской ОЭЗ будет электронная промышленность, машиностроение, радиоэлектроника и фармацевтика. По расчетам властей, новгородская особая экономическая зона сможет привлечь порядка 25 млрд рублей инвестиций. Она будет расположена в Великом Новгороде, Новгородском и Чудовском районах.

"До конца года, думаю, завершим согласование пакета документов с федеральным министерством, который мы отправили в апреле. Думаю, что формирование ОЭЗ в Новгородской области точно должно произойти к лету 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что регион готов к первому этапу создания ОЭЗ, минимум три крупных внешних инвестора ждут ее появления и ведут подготовительную работу. Далее, по словам Никитина, появится необходимость серьезных вложений в инфраструктуру и коммуникации ОЭЗ, понадобится федеральная поддержка. В развитии инфраструктуры нуждаются и территории опережающего развития, зарегистрированные в городах Угловка и Боровичи. В первом зарегистрированы два резидента, во втором - идет предварительный отбор инвесторов.

"Задача сейчас - получить софинансирование Фонда развития моногородов на инфраструктуру [ТОР], потому что всем не хватит мощностей: по водоснабжению, электричеству. Поэтому обе заявки поданы в Фонд и находятся на рассмотрении. Заявки на 300-400 млн рублей в каждом случае", - сказал Никитин

По информации, предоставленной ТАСС пресс-службой регионального правительства, объем инвестиций в ТОР "Боровичи" до 2028 года составит 3,2 млрд рублей, в ТОР "Угловка" - 939 млн рублей. На территориях опережающего развития создадут 1,5 тыс. рабочих мест.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.