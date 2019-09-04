Виктор Медведчук примет участие в ВЭФ

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук примет участие в пятом Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Об этом в среду сообщили в пресс-службе партии.

"По решению Стратегического совета нашей партии председатель политсовета Виктор Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

В "Оппозиционной платформе" считают, что участие в форуме соответствует интересам Украины и может поспособствовать развитию экономики страны. "Наша партия считает критически важными вопросы как транзита газа через нашу страну, так и возврат Украины в число успешных и надежных транзитеров товаров из стран Азии в ЕС, - пояснили в партии. - Участие в Восточном экономическом форуме необходимо, чтобы обсудить с политической бизнес-элитой стран Азиатско-Тихоокеанского региона, каким образом заинтересовать такие локомотивы мировой экономики как Китай, Япония, Индия, Корея и другие, изложить наше видение по решению задач экономического развития и партнерства".

Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" также подчеркнули, что своим участием в форуме стремятся улучшить имидж Украины, а действующая украинская власть, напротив, недооценивает важность и потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".