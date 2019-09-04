Сбербанк готов быть старшим кредитором "Меридиана" при правильном структурировании проекта

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Сбербанк активно участвует в обсуждении формата финансирования строительства трассы "Меридиан" и готов выступить в роли старшего кредитора при условии "правильного" структурирования проекта. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Возвращаясь к "Меридиану", этот проект пока находится еще в совсем ранней стадии обсуждения, перспективу по этому проекту пока очень сложно назвать. Мы активно участвуем в обсуждении формата финансирования, пока проект в начальной фазе. При правильном структурировании нам интересно было бы поучаствовать в качестве старшего кредитора", - сказал он.

Также Попов отметил, что Сбербанк является активным участником инфраструктурных проектов и "старается принимать активное участие в их структурировании и дальнейшем финансировании".

Трасса "Меридиан" протяженностью 8445 км должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка составит более 2000 км. Ранее газета "Ведомости" сообщала, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект "Меридиана". Инициатор проекта - "Русская холдинговая компания". Общая стоимость проекта составляет 594 млрд рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.