Власти Якутии выкупили контрольный пакет акций предприятия-оператора по обращению с ТКО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Якутии выкупило у инвестора контрольный пакет акций компании "Якутскэкосети", которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил ТАСС в четверг на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава республики Айсен Николаев.

"Сегодня региональный оператор по обращению с ТКО контролируется через дочернюю структуру - государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)". Мы уже получили контрольный пакет [акций] предприятия - 51%, - выкупив его у инвестора", - сказал он.

Компания "Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с ТКО в центральной зоне республики, куда входит Якутск. С 1 января в России стартовала реформа по обращению с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.