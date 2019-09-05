Профильные министерства России и Белоруссии через неделю вновь обсудят отмену роуминга

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ совместно с коллегами из Белоруссии обсудит на заседании Регионального содружества в области связи, которое пройдет 9-12 сентября в Казахстане, вопросы отмены роуминга в Союзном государстве. Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Сближение есть, положительная динамика есть, но договоренностей окончательных пока нет. С министром [связи и информатизации Белоруссии] буду встречаться через неделю в рамках РСС в Казахстане. Надеюсь, там о чем-то договоримся", - сказал он.

Кроме того министр уверен, что, с точки зрения законодательства, с российской стороны препятствий в отмене роуминга нет. "С российской стороны проблем в законодательстве нет. Нужно просто желание и политическая воля, чтобы это сделать", - уточнил Носков.

Ранее глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович сообщил, что Минск и Москва планируют отменить роуминг до конца 2019 года.

Перспективы отмены роуминга на территории Союзного государства обсуждались в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в рамках "правительственного часа" с участием представителей профильных ведомств двух стран.

2 августа министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Со своей стороны замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов сказал ТАСС, что для обеспечения равномерной нагрузки на российских и белорусских операторов из-за серьезного снижения ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок в роуминге для его отмены могут потребоваться изменения в законодательстве.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.