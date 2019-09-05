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ВЭФ-2019

АФК "Система" не планирует продажу своей доли в компании "Детский мир"

Ранее президент АФК "Система" заявлял, что корпорация допускает продажу своей доли в "Детском мире" минимум за 35 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" не планирует продажу своей доли в компании "Детский мир", сообщил журналистам основной бенефициар компании Владимир Евтушенков на полях Восточного экономического форума.

"Вы знаете, продается все, кроме чести и совести. Поэтому, учитывая, что этот вопрос уже как бы с запахом, поэтому ничего уже не планируем. Развиваем и развиваем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Российский фонд прямых инвестиций присоединится к АФК "Система" в продаже акций "Детского мира" в случае такого решения, переговоры введутся с тремя потенциальными покупателями.

Ранее президент АФК "Система" Андрей Дубовсков заявлял, что корпорация допускает продажу своей доли в "Детском мире" минимум за 35 млрд рублей. Вместе с тем, уточнял Дубовсков, "Система" не видит необходимости спешить в этом вопросе, хотя продажа актива могла бы помочь сократить долговую нагрузку на компанию.

В январе 2019 года Дубовсков говорил, что корпорация намерена продать пакет акций ретейлера "Детский мир" в 2019 году. Позже основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что АФК "Система" может передумать продавать пакет акций "Детского мира" из-за высоких темпов развития ретейлера.

АФК "Система" принадлежит 52,1% в "Детском мире". "Флоэтте холдингз лимитед" и "Эксарзо Холдинг Лимитед" (оба - РКИФ) владеют по 7,015% акций, остальные 33,87% находятся у акционеров, владеющих менее 5% акций.

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РоссияПриморский крайВЭФ-2019
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