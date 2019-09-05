"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" не рассматривает возможность делистинга МТС с Нью-Йорской биржи, сообщил журналистам основной бенефициар компании Владимир Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума.

Говоря о том, когда может быть принято такое решение, Евтушенков отметил, что "ничего не горит, когда будет принято, тогда будет".

В рамках обновления стратегии присутствия на рынках акционерного капитала оператор намерен рассмотреть механизмы возможного повышения объемов торгов на Московской бирже или ее утверждения в качестве основной площадки для торговли акциями. В планах оператора также оценить соответствие листинга на американской бирже интересам акционеров.

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,0053% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 45,8% уставного капитала МТС - 8,1% акций компании и ADR на 37,7% акций МТС. Четверть акций оператора, находящихся в свободном обращении, торгуются на Московской бирже, а три четверти - на Нью-Йоркской бирже.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.