АФК "Система" рассматривает продажу РТИ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" рассматривает продажу дочерней компании "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ), на нее есть несколько претендентов. Об этом сообщил журналистам основной бенефициар компании Владимир Евтушенков на полях Восточного экономического форума.

"Такие разговоры идут, но реально пока еще ничего не известно. Претендентов не так много", - сказал он.

О том, что АФК "Система" может продать РТИ, сообщили во вторник "Известия" со ссылкой на источники в отрасли. По информации издания, наиболее вероятный покупатель - концерн "Алмаз-Антей", выпускающий системы С-400 и С-500. В концерне "Алмаз-Антей" на запрос "Известий" на момент публикации не ответили.

РТИ - научно-производственный концерн с компетенциями в области разработки, производства и поставки радиолокационных, информационных, комплексных систем автоматизированного управления и ситуационных центров, средств связи, электронных приборов и микро- и наноэлектроники.

Компания объединяет активы в сфере оборонных решений, комплексных систем безопасности, микроэлектроники и ИКТ. В состав РТИ входят "Концерн РТИ Системы", "Микрон" и ряд других предприятий.