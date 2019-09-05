Запасы нефти месторождений "Тритон" и "Нептун" на Сахалине составили более 500 млн т

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Общие геологические запасы нефти месторождений "Нептун" и "Тритон" Аяшского лицензионного участка на Сахалине составили более 500 млн т нефтяного эквивалента. Об этом в четверг сообщил во Владивостоке член правления, заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов ПАО "Газпром нефть" Андрей Патрушев на сессии "Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: текущее состояние и перспективы развития" Пятого Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Общие геологические запасы двух месторождений - более 500 млн т [нефтяного эквивалента]", - сообщил Патрушев. Он также рассказал, что компания договорилась с государством о повышающем коэффициенте, благодаря которому снижается налогообложение.

Геологические запасы "Тритона" составляют более 130 млн т нефтяного эквивалента, запасы "Нептуна" превышают 400 млн т.

Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин, в 55 км от береговой линии. Глубина моря на участке - до 90 м. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2150 кв. км.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.